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«Барселона» — «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Барселона» — «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" гостит у «Барселоны». Хотя «эль класико» не имеет привычного серьёзного турнирного значения, накал эмоций не будет хуже.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Барселона
Реал Мадрид
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Коутиньо Филиппе • Ракитич Иван • Бускетс Серхио • Иньеста АндресМесси ЛионельСуарес Луис
Запасные: Вермален ТомасПаулиньо Жозе • Алькасер Пако • Силессен ЯсперДенис СуаресДембеле УсманСемеду Нелсон
Навас Кейлор • Начо Игнасио • Варан Рафаэль • Рамос Серхио • Марсело Виера • Модрич Лука • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Бэйл ГаретБензема КаримРоналду Криштиану
Запасные: Касилья Кико • Ковачич МатеоАсенсио Марко • Себальос Дани • Вальехо Хесус • Васкес ЛукасТео Эрнандес
06 мая. Стадион «Камп Ноу» (Барселона).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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