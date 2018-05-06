В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" гостит у «Барселоны». Хотя «эль класико» не имеет привычного серьёзного турнирного значения, накал эмоций не будет хуже.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Барселона
Реал Мадрид
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Коутиньо Филиппе • Ракитич Иван • Бускетс Серхио • Иньеста Андрес • Месси Лионель • Суарес Луис
Запасные: Вермален Томас • Паулиньо Жозе • Алькасер Пако • Силессен Яспер • Денис Суарес • Дембеле Усман • Семеду Нелсон
Навас Кейлор • Начо Игнасио • Варан Рафаэль • Рамос Серхио • Марсело Виера • Модрич Лука • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Бэйл Гарет • Бензема Карим • Роналду Криштиану
Запасные: Касилья Кико • Ковачич Матео • Асенсио Марко • Себальос Дани • Вальехо Хесус • Васкес Лукас • Тео Эрнандес
06 мая. Стадион «Камп Ноу» (Барселона).
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