«Барселона» — "Реал". Прогноз на матч 36-го тура испанской Ла Лиги (06.05.2018, 21:45 мск).
В начале нынешнего сезона у нейтральных болельщиков была надежда, что в позднем эль класико будет определяться чемпионский титул в испанской Ла Лиге, но в итоге чемпионская гонка практически закончилась уже после декабрьского эль класико, в котором «Барселона» победила с крупным счётом 3:0. С одной стороны «Реалу» стоило бы постараться взять реванш на «Камп Ноу», но это сейчас явно не в приоритете команды Зинедина Зидана, которой крайне важно подойти к финалу Лиги чемпионов без кадровых потерь, поэтому скорее всего в Барселоне сегодня будет играть не основной состав «галактикос». Поэтому никого не должны удивлять и коэффициенты букмекеров, предлагающих на победу хозяев относительно невысокий коэффициент 1.73 — нечасто такое увидишь перед эль класико.
Команда
"Барселона"
87:21 "Реал"
82:37 "Барселона"
"Барселона" близка к тому, чтобы провести весь чемпионат без поражений. Команда Эрнесто Вальверде не преуспела на евроарене, сенсационно вылетев в четвертьфинале Лиги чемпионов от итальянской «Ромы» (4:1, 0:3), зато в национальном первенстве всё для «сине-гранатовых» складывается без сучка и задоринки — Месси и Ко уже обеспечили себе чемпионский дубль. Напомним, что две недели назад каталонцы в финале Кубка Испании разгромили «Севилью» со счётом 5:0. А на прошлой неделе «Барселона» обыграла на выезде «Депортиво» (4:2), благодаря хет-трику Месси, официально обеспечив чемпионский титул и в Ла Лиге. Теперь команде Вальверде важно найти для себя мотивацию в оставшихся турах, чтобы продолжить свою впечатляющую беспроигрышную серию. В домашнем матче с «Реалом», безусловно, проблем с мотивацией точно не будет.
Не сыграет: Хосе Арнаис (травмирован).
"Реал"
"Реал" же, провалив первую половину чемпионата, после чего вылетев и в Кубке Короля, был вынужден сделать ставку на Лигу чемпионов, и там у команды Зинедина Зидана до сих пор всё получалось — «королевский клуб» в третий раз кряду вышел в финал самого престижного евротурнира, где постарается выиграть третий подряд «ушастый» трофей. В минувший вторник команда «ЗиЗу» провела сложный домашний матч с «Баварией», закончившийся вничью 2:2, которая устроила мадридцев после гостевой победы 2:1, обеспечив путёвку в финал. В оставшихся матчах чемпионата Зидан постарается по-минимуму нагружать своих лидеров, чтобы к финальному матчу ЛЧ все «галактикос» избежали травм.
Не сыграет: Даниэль Карвахаль (травмирован).
Под вопросом: Иско.
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет поединок «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире, начиная с 21:40 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция очередного эль класико будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Барселона" имеет преимущество по личным встречам в матчах против «Реала»: +112=59-98, разница мячей — 469:439. Интересно, что в последние годы эль класико, как правило, завершаются победами гостей — 5 побед в восьми матчах. Вот и в первом круге нынешнего сезона каталонцы смогли победить в Мадриде, причём со счётом 3:0 (Л. Суарес 54', Месси 64' (пен), Видаль 90+3').
Интересные факты
"Барселона" обладает лучшей атакой чемпионата — 87 забитых голов;
"Барселона" имеет 41-матчевую беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги (+34=7-0, 115:30);
В последних семи турах «Барселона» забивала не менее двух голов (+5=2-0, 17:8);
"Барселоны" пропустила 21 гол в чемпионате. Меньше только у «Атлетико» (18);
Нападающий «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 32 голов и 12 голевых передач.
"Барселона" и «Реал» не играли вничью 0:0 в рамках Ла Лиги с 2002-го года;
В последних восьми эль класико 5 раз побеждала гостевая команда;
В 12-ти из последних 14-ти эль класико проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола»;
"Реал" имеет 6-матчевую победную серию в гостевых матчах, забивая в каждом из матчей не менее двух голов (+6=0-0, 14:4);
В последних семи матчах «Реала» проходила ставка «Обе команды забьют»;
"Реал" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 3,50 гола за игру.
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Большинство испанских изданий практически уверены, что Зидан выставит на этот матч полурезервный состав, и сложно с этим не согласиться. По крайней мере рубиться и пытаться победить любой ценой «Реал» здесь точно не будет. Лидерам «галактикос» важно восстановиться после изнурительного и нервного противостояния с «Баварией», чем «Барселона» в этом эль класико должна сполна воспользоваться, порадовав свою публику уверенной победой над принципиальным соперником. Наш прогноз: Фора на «Барселону» (— 1,0) — коэффициент 2.19 Михаил КРИПАК