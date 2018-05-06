Прогноз на матч Барселона — Реал: редкое эль класико без интриги

«Барселона» — "Реал" . Прогноз на матч 36-го тура испанской Ла Лиги (06.05.2018, 21:45 мск).

В начале нынешнего сезона у нейтральных болельщиков была надежда, что в позднем эль класико будет определяться чемпионский титул в испанской Ла Лиге, но в итоге чемпионская гонка практически закончилась уже после декабрьского эль класико, в котором «Барселона» победила с крупным счётом 3:0. С одной стороны «Реалу» стоило бы постараться взять реванш на «Камп Ноу», но это сейчас явно не в приоритете команды Зинедина Зидана , которой крайне важно подойти к финалу Лиги чемпионов без кадровых потерь, поэтому скорее всего в Барселоне сегодня будет играть не основной состав «галактикос». Поэтому никого не должны удивлять и коэффициенты букмекеров, предлагающих на победу хозяев относительно невысокий коэффициент 1.73 — нечасто такое увидишь перед эль класико.

Команда

"Барселона"

87:21 "Реал"

82:37 "Барселона"

"Барселона" близка к тому, чтобы провести весь чемпионат без поражений. Команда Эрнесто Вальверде не преуспела на евроарене, сенсационно вылетев в четвертьфинале Лиги чемпионов от итальянской «Ромы» (4:1, 0:3), зато в национальном первенстве всё для «сине-гранатовых» складывается без сучка и задоринки — Месси и Ко уже обеспечили себе чемпионский дубль. Напомним, что две недели назад каталонцы в финале Кубка Испании разгромили «Севилью» со счётом 5:0. А на прошлой неделе «Барселона» обыграла на выезде «Депортиво» (4:2), благодаря хет-трику Месси, официально обеспечив чемпионский титул и в Ла Лиге. Теперь команде Вальверде важно найти для себя мотивацию в оставшихся турах, чтобы продолжить свою впечатляющую беспроигрышную серию. В домашнем матче с «Реалом», безусловно, проблем с мотивацией точно не будет.

"Реал"

"Реал" же, провалив первую половину чемпионата, после чего вылетев и в Кубке Короля, был вынужден сделать ставку на Лигу чемпионов, и там у команды Зинедина Зидана до сих пор всё получалось — «королевский клуб» в третий раз кряду вышел в финал самого престижного евротурнира, где постарается выиграть третий подряд «ушастый» трофей. В минувший вторник команда «ЗиЗу» провела сложный домашний матч с «Баварией», закончившийся вничью 2:2, которая устроила мадридцев после гостевой победы 2:1, обеспечив путёвку в финал. В оставшихся матчах чемпионата Зидан постарается по-минимуму нагружать своих лидеров, чтобы к финальному матчу ЛЧ все «галактикос» избежали травм.

Под вопросом: Иско.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет поединок «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире, начиная с 21:40 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция очередного эль класико будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Барселона" имеет преимущество по личным встречам в матчах против «Реала»: +112=59-98, разница мячей — 469:439. Интересно, что в последние годы эль класико, как правило, завершаются победами гостей — 5 побед в восьми матчах. Вот и в первом круге нынешнего сезона каталонцы смогли победить в Мадриде, причём со счётом 3:0 (Л. Суарес 54', Месси 64' (пен), Видаль 90+3').

Интересные факты

"Барселона" обладает лучшей атакой чемпионата — 87 забитых голов;

"Барселона" имеет 41-матчевую беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги (+34=7-0, 115:30);

В последних семи турах «Барселона» забивала не менее двух голов (+5=2-0, 17:8);

"Барселоны" пропустила 21 гол в чемпионате. Меньше только у «Атлетико» (18);

Нападающий «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 32 голов и 12 голевых передач.

"Барселона" и «Реал» не играли вничью 0:0 в рамках Ла Лиги с 2002-го года;

В последних восьми эль класико 5 раз побеждала гостевая команда;

В 12-ти из последних 14-ти эль класико проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола»;

"Реал" имеет 6-матчевую победную серию в гостевых матчах, забивая в каждом из матчей не менее двух голов (+6=0-0, 14:4);

В последних семи матчах «Реала» проходила ставка «Обе команды забьют»;

"Реал" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 3,50 гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"