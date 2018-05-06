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Сидни Кросби: «Понимаем всю ситуацию, но нужно играть так же»
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Сидни Кросби: «Понимаем всю ситуацию, но нужно играть так же» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (3:6, 2-3 в серии) отметил, что команда нацелена выиграть следующую встречу. По словам нападающего, нужно просто верить в себя и продолжать играть на том же уровне.
— Все понимают сложившуюся ситуацию. Уже нельзя что-либо изменить, поэтому поедем на решающий матч сфокусированными именно на нем, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Надо выигрывать следующий матч и получить игру под номером семь. На данный момент иы думает только об этом.
В нашей игре много хорошего, чтобы добиться успеха. Нам просто самим нужно убедиться, поверить в себя, что мы способны пройти дальше, продолжать играть на том же уровне, в том же ключе.
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