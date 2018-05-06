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Андрей Червиченко: Гол и итоговая победа «Локомотива» — счастливое стечение обстоятельств
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Андрей Червиченко: Гол и итоговая победа «Локомотива» — счастливое стечение обстоятельств 

Советский спорт 1 час назад
Накануне «Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) и за один тур до окончания сезона стал чемпионом России.
«Был бы позор, если команда, стремящаяся к чемпионству, не смогла бы забить в четвертом матче кряду. В принципе, в игре с «Зенитом» к этому все шло.
Думаю, гол и итоговая победа «железнодорожников» — счастливое стечение обстоятельств, нежели результат какого-то преимущества над соперником. Игра, на мой взгляд, была скучновата, моментов толком и не было.
Однако счастье хозяевам поля улыбнулось и, наверное, это правильно, поскольку труд таких коллективов должен быть вознагражден. Ну и Юрий Семин молодец! Он проделал большую работу и заслужил этот титул.
Если не говорить об игроках и вспомнить информацию СМИ о конфликте руководителей «Локомотива» и Семина, то получится, что на 90% это чемпионство — заслуга только Юрия Павловича», — приводит слова Червиченко Rusfootball.info.
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