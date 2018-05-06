Андрей Червиченко: У Эдера золотая нога

— «Локомотив» — чемпион! Молодцы, все по делу. Согласны? — Да, молодцы. Правда, была вероятность, что это мог быть четвертый матч, в котором команда-лидер не забила бы гол. Считаю, что «Локомотив» не настолько выстрадал победу, как помог случай. Преимущество по игре над «Зенитом» я не увидел. Но звезды сошлись, и на 88-й минуте мяч все-таки влетел в ворота.

Эдер: Я очень рад быть частью такой команды

— И кто забил: тот парень, который мало играет, но забивает золотые голы. Просто сценарий для фильма. — Золотая нога у парня. Но нападающий и должен забивать, это его работа. Эдер, хотя и играет не так много, но приносит больше пользы, чем Заболотный в Питере, на которого Дзюбу поменяли. Но Дзюба в Туле регулярно забивает, а Заболотный постоянно играет и еще ни разу не отличился.