Агент Милинковича-Савича опроверг слухи о переходе игрока в «МЮ»

— У «Лацио» впереди три важных матча, и никто не вел ни с кем переговоров на этот момент. У «бьянкочелести» есть шанс добиться лучшего результата за последние годы и попасть в Лигу чемпионов. Это нормально, что с Сергею проявляется недюжинный интерес, но соглашения нет ни с кем, — сказал Кежман Lazionews.

В воскресенье утром the Sun «прокрякала» о согласованном переходе полузащитника в «МЮ» за 90 млн евро.