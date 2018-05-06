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Агент Милинковича-Савича опроверг слухи о переходе игрока в «МЮ»
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Агент Милинковича-Савича опроверг слухи о переходе игрока в «МЮ» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич не переходит в "Манчестер Юнайтед", более того, даже не было переговоров по этому трансферу. Об этом заявил агент хавбека Матея Кежман.
— У «Лацио» впереди три важных матча, и никто не вел ни с кем переговоров на этот момент. У «бьянкочелести» есть шанс добиться лучшего результата за последние годы и попасть в Лигу чемпионов. Это нормально, что с Сергею проявляется недюжинный интерес, но соглашения нет ни с кем, — сказал Кежман Lazionews.
В воскресенье утром the Sun «прокрякала» о согласованном переходе полузащитника в «МЮ» за 90 млн евро.
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