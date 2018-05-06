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«Манчестер Юнайтед» договорился по трансферу Милинковича-Савича
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«Манчестер Юнайтед» договорился по трансферу Милинковича-Савича 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» согласовали трансфер игрока за 90 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
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