«Манчестер Юнайтед» договорился по трансферу Милинковича-Савича

Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» согласовали трансфер игрока за 90 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.