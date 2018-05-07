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«Манчестер Юнайтед» хочет получить от «Челси» Виллиана и 40 миллионов фунтов в обмен на Марсьяля
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«Манчестер Юнайтед» хочет получить от «Челси» Виллиана и 40 миллионов фунтов в обмен на Марсьяля 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Фото: Soccer News
Стали известны детали переговоров между "Манчестер Юнайтед" и «Челси» о трансфере полузащитника Антони Марсьяля.
Как сообщает Daily Star, взамен «МЮ» хочет получить у лондонского клуба Виллиана и еще 40 миллионов фунтов. Общая сумма потенциального трансфера — 80 миллионов фунтов, и бразильца оценивают в 40 миллионов.
Француз, вероятно, покинет Манчестер, так как ему не удалось впечатлить главного тренера команды Жозе Моуринью. При этом владелец «Челси» Роман Абрамович согласится на сделку вне зависимости от мнения тренерского штаба, если сочтет ее выгодной с точки зрения бизнеса.
В текущем сезоне 22-летний французский вингер провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге и забил девять мячей при пяти голевых передачах.
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