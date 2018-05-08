Ещё
Евгений Кузнецов лишил «Питсбург» Кубка Стэнли.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Кузнецов лишил «Питсбург» Кубка Стэнли. 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
У Кубка Стэнли будет новый владелец. Это стало известно после того, как «Вашингтон Кэпиталз» выиграл четвертый матч серии у «Питсбург Пингвинз» со счетом 2:1. Победный гол на счету Евгения Кузнецова.
Судьба путевки в финал Восточной конференции решалась в шестом матче, проходившем на площадке «Питсбурга». «Пингвинам» нужна была только победа, в противном случае им бы пришлось сложить с себя полномочия владельца Кубка Стэнли.
Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором соперники обменялись голами. Сначала Алекс Чиассон вывел «Вашингтон» вперед, но Крис Летанг после передачи Сидни Кросби восстановил равновесие. Счет 1:1 продержался до конца основного времени, и игра перешла в овертайм.
Дополнительный период длился чуть более пяти минут. Евгений Кузнецов сумел нанести точный бросок по воротам «Питсбурга». Ассистировали Евгению Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победа «Вашингтона» 2:1. «Кэпиталз» выиграли серию 4:2 и теперь встретятся в финале Востоной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
"Питсбург Пингвинз" не смог выиграть Кубок Стэнли в третий раз подряд. «Пингвины» завершили борьбу в четвертьфинале. Теперь Евгений Малкин может помочь сборной России на чемпионате мира, а Сидни Кросби — усилить сборную Канады.
Вести.Ru: последние новости
Снукерист пообещал оголиться в случае победы на чемпионате мира В РФ выпустят новую 100-рублевую купюру к ЧМ-2018 ЧМ по футболу: Россия сделала все, что обещала
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова вступилась за Медведеву8
Медведева выступила с официальным заявлением119
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву1
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью198
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение