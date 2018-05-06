Наставник «Вашингтона» высказался о победе над «Питтсбургом» в пятом матче

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц прокомментировал победу над «Питтсбургом» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга». Слова специалиста приводит ТАСС

"Во втором периоде мы нахватали удалений, из-за которых очутились в небольшой яме. По ходу матча пришлось задействовать и план B, и план C, и план D, касавшиеся самых разных вещей.

Хорошо, что во втором перерыве ребята сделали глубокий вдох, и наши лидеры сыграли решающую роль. Кузнецов сразу же сравнял счет, а непосредственно перед победным голом Брэйден Холтби сделал просто грандиозный сэйв", — сказал Тротц.

"Вашингтон" победил со счетом 6:3. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Питтсбурге.