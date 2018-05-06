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Майк Салливан: «Кураж способен на забавные фокусы»
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Майк Салливан: «Кураж способен на забавные фокусы» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (3:6, 2-3 в серии) отметил, что команда провела хороший матч, но подвела ошибка, после которой соперник поймал кураж. По словам специалиста, эта встреча придаст уверенности.
— Кураж способен на забавные фокусы, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. — Они забили в начале третьего периода после нашей грубой ошибки, и этот гол вдохнул в них жизнь. И ведь не скажешь, что после этого мы начали пятиться к своим воротам. Наоборот — поднажали. Просто, к сожалению, безрезультатно.
Думаю, что этот матч должен только добавить нам уверенности в себе. Многим из того, что мы сегодня делали, мы довольны. Возможно, для нас это действительно был лучший матч серии, и мы не добились в нем желаемого результата, но я знаю, что наша команда способна его добиться. И ребята тоже это знают.
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