Клопп: «Ливерпуль» подписал Кейта и попишет еще пару игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах клуба на лето.

"Мы уже подписали Наби Кейта и подпишем, вероятно, еще пару игроков. Нам надо усилять состав. Трудно будет взять игроков, которые на 200% сильнее нынешних, но нам надо добавить глубины состава. Это очень важно.

У нас была проблема зимой. Коутиньо ушел и Лаллана, который стал бы отличной заменой ему, не играл. А потом Эмре Джан пропал из-за травмы. Нам надо подготовиться, чтобы такая проблема не повторилась.

Избавиться от всех рисков травм нельзя, но пока у нас будет возможность ротации, мы будем в порядке. Но тогда, в решающий момент, у нас не было возможность ротации. Однако парни блестяще справились", — цитирует Клоппа ESPN.