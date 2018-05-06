Ещё
Клопп: «Ливерпуль» подписал Кейта и попишет еще пару игроков»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп: «Ливерпуль» подписал Кейта и попишет еще пару игроков» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах клуба на лето.
"Мы уже подписали Наби Кейта и подпишем, вероятно, еще пару игроков. Нам надо усилять состав. Трудно будет взять игроков, которые на 200% сильнее нынешних, но нам надо добавить глубины состава. Это очень важно.
У нас была проблема зимой. Коутиньо ушел и Лаллана, который стал бы отличной заменой ему, не играл. А потом Эмре Джан пропал из-за травмы. Нам надо подготовиться, чтобы такая проблема не повторилась.
Избавиться от всех рисков травм нельзя, но пока у нас будет возможность ротации, мы будем в порядке. Но тогда, в решающий момент, у нас не было возможность ротации. Однако парни блестяще справились", — цитирует Клоппа ESPN.
SPORT24.ru: последние новости
«Манчестер Сити» на своем поле не смог забить «Хаддерсфилду» Пейчинович: «Я хотел бы остаться в «Локомотиве», чувствую себя в клубе, как в семье» Стали известны шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение