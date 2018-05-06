Александр Овечкин: Борьба в серии с «Питтсбургом» очень плотная

Якуб Врана : Ови сделал мне шикарный пас, а до этого Кузи изумительно реализовал свой момент «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» (6:3) и вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. «Гол Враны был важнейшим, но мы неплохо давили и до этого. Кузнецов здорово забил. Борьба в нашей серии очень плотная, один бросок — и судьба матча поворачивается в другую сторону. Хотелось бы отметить и нашего вратаря Брэйдена Холтби, сейчас он просто невероятно играет. Настоящая стена. Когда он так действует, то это придаёт нам большую уверенность», — цитирует Овечкина NBC Sports.