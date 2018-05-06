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Александр Овечкин: Борьба в серии с «Питтсбургом» очень плотная
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Александр Овечкин: Борьба в серии с «Питтсбургом» очень плотная 

Советский спорт 1 час назад
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«Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» (6:3) и вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2.
«Гол Враны был важнейшим, но мы неплохо давили и до этого. Кузнецов здорово забил. Борьба в нашей серии очень плотная, один бросок — и судьба матча поворачивается в другую сторону. Хотелось бы отметить и нашего вратаря Брэйдена Холтби, сейчас он просто невероятно играет. Настоящая стена. Когда он так действует, то это придаёт нам большую уверенность», — цитирует Овечкина NBC Sports.
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