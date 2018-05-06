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Якуб Врана: «Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент»
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Якуб Врана: «Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против"Питтсбурга" (6:3, 3-2 в серии) поделился эмоциями от победного гола, который он забил после отличного прохода и передачи Александра Овечкина. По его словам, маленькие моменты часто предрешают исход всего матча.
— Ощущения просто обалденные, — цитирует Врану официальный сайт НХЛ. — Я со всех ног мчался на ворота, и Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент. Эти крохотные дюймы — иногда они приносят тебе победы. Сегодня был как раз этот случай.
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