Cтало известно когда и где состоится салют ко Дню Победы в Уфе

Мэрия Уфы сообщила о времени и месте запуска праздничного салюта ко Дню Победы.

Небесное представление пройдёт 9 мая на площади Ленина в 22:00. Перед этим горожан и гостей столицы республики ожидает праздничная программа:

Начнутся мероприятия в 10:00 с выступления духового оркестра МБУ Городского Дворца культуры.

С 12:00 до 13:00 в пятый раз по Уфе пройдёт «Бессмертный полк». Шествие состоится по Проспекту Октября от остановки «Спортивная» до «Бульвара славы».

С 15:00 до 16:30 — Концертная программа самодеятельных коллективов-лауреатов и дипломантов смотра-конкурса «Мир без войны» Комитета по делам молодежи;

С 16:30 до 17:30 — Концертная программа Уфимской детской филармонии;

С 17:30 до 18:30 — Концертная программа Городского культурно-досугового центра;

С 18:30 до 19:30 — Концертная программа Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас»;

С 19:30 до 21:00 — Концертная программа «Нам не нужна война» Телеканала «ТУГАН ТЕЛ»;

С 21:00 до 22:00 — Концертная программа солистов и творческих коллективов Городского Дворца культуры. По окончанию этого мероприятия начнётся праздничный салют.