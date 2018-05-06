Ставропольские гандболисты вышли в полуфинал чемпионата России 

Единственным коллективом, сумевшим пробиться в полуфинал чемпионата страны по гандболу в мужской суперлиге, одолев соперника старше по турнирному положению, стал ставропольский «Динамо-Виктор».
Взаимоотношения двух южных клубов, как и положено, носят принципиальный характер. И, к сожалению, в последние годы успех по итогам дерби неизменно праздновали кубанские спортсмены. К примеру, в прошлом году они одолели «викторианцев» как в национальном первенстве, так и в кубковых баталиях.
Оба раза успех выпадал на долю краснодарцев и в нынешнем чемпионате. Неудивительно, что по итогам регулярного раунда «СКИФ» расположился выше «Динамо» — на четвертой позиции. Дружина под управлением тренера Сергея Клёнова замкнула пятёрку сильнейших. Однако в плей-офф ставропольцам наконец-то удалось положить конец печальной традиции.
В первом матче серии до двух побед, который прошёл в Будённовске, у «скифов» не было практически никаких шансов. Финальная сирена зафиксировала уверенную викторию принимающей стороны — 27:21. Многие эксперты были уверены, что это локальный успех, и в ответном противостоянии кубанские парни возьмут реванш. Но не тут-то было. Во второй встрече гости к перерыву оторвались в счёте на пять мячей — 12:7. «Аборигены» титаническими усилиями во втором тайме сначала сократили отставание до минимума, а под занавес и вовсе выровняли ситуацию — 24:24. За несколько секунд до окончания поединка визитёры взяли тайм-аут, и этот ход сработал. Практически одновременно с финальной сиреной лидер ставропольских атак Антон Отрезов поразил цель, и времени на то, чтобы исправить ситуацию, у хозяев уже не осталось — 25:24 в пользу «Динамо-Виктора».