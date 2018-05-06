Ставропольские гандболисты вышли в полуфинал чемпионата России

Единственным коллективом, сумевшим пробиться в полуфинал чемпионата страны по гандболу в мужской суперлиге, одолев соперника старше по турнирному положению, стал ставропольский «Динамо-Виктор».

Взаимоотношения двух южных клубов, как и положено, носят принципиальный характер. И, к сожалению, в последние годы успех по итогам дерби неизменно праздновали кубанские спортсмены. К примеру, в прошлом году они одолели «викторианцев» как в национальном первенстве, так и в кубковых баталиях.

Оба раза успех выпадал на долю краснодарцев и в нынешнем чемпионате. Неудивительно, что по итогам регулярного раунда «СКИФ» расположился выше «Динамо» — на четвертой позиции. Дружина под управлением тренера Сергея Клёнова замкнула пятёрку сильнейших. Однако в плей-офф ставропольцам наконец-то удалось положить конец печальной традиции.