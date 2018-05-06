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Четырнадцать претенденток на победу. Ямальская тяжелоатлетка завоевала бронзу
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Четырнадцать претенденток на победу. Ямальская тяжелоатлетка завоевала бронзу 

ИА Север-Пресс 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальская спортсменка Алла Форсунова завоевала бронзовую награду на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, проходившем в Старом Осколе Белгородской области.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, Алла выступала в весовой категории до 69 килограммов среди четырнадцати претенденток на победу и представляла на турнире Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард» (город Тарко-Сале).
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