Четырнадцать претенденток на победу. Ямальская тяжелоатлетка завоевала бронзу

Ямальская спортсменка Алла Форсунова завоевала бронзовую награду на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, проходившем в Старом Осколе Белгородской области.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, Алла выступала в весовой категории до 69 килограммов среди четырнадцати претенденток на победу и представляла на турнире Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард» (город Тарко-Сале).