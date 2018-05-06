Студент Ижевского техникума стал лидером этапа чемпионата WorldskillsRussia

Ижевск. Удмуртия. Студент Ижевского монтажного техникума стал лидером отборочного этапа VI Национального чемпионата WorldskillsRussia, который прошёл в Московской области. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Удмуртской Республики, Роман Акулов стал одним из четырех лидеров по компетенции «Электромонтаж».

Согласно конкурсному заданию, участникам необходимо было произвести монтаж электрооборудования на рабочей поверхности в течение 5 часов, произвести приёмо-сдаточные испытания смонтированной электроустановки и произвести программирование реле Oni PLR-S согласно заданному технологическому процессу в течение 45 минут.

Только 4 человека из 58 смогли смонтировать электроустановку в полном объёме за отведенное время. Среди них также студенты из Иваново, Смоленска и Омска. Ребята могут поехать на финал VI Национального чемпионата WorldskillsRussia, который пройдет в Южно-Сахалинске.

Все четверо участников также прошли этап ввода в эксплуатацию электроустановки, где проверялись не только навыки использования измерительных приборов, но и навыки общения на техническом языке. Третьим этапом конкурса являлось программирование.

Отмечается, что соревнования проходили в КГЦ «Патриот» и включали в себя 8 компетенций: ландшафтный дизайн, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, мехатроника, промышленная робототехника, электромонтаж, управление беспилотными летательными аппаратами.

Всего в отборочных соревнованиях приняли участие более 300 участников и более 250 экспертов из 77 регионов России.