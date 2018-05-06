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«МЮ» договорился о трансфере Милинковича-Савича
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«МЮ» договорился о трансфере Милинковича-Савича 

Евро-футбол.Ру 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед" летом.
Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» уже договорились о трансфере сербского футболиста.
Сумма сделки составит 90 миллионов евро.
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