Стая косаток напала на кита с детенышем и получила неожиданный отпор

В заливе Монтерей часто встречают горбатых китов, заходящих сюда вместе с детенышами. Так случилось и на этот раз. Но про стоянку китов судя по всему узнали косатки: на семью горбача решила напасть целая стая косаток.

Косатки редко нападают на китов, но иногда не прочь поживиться слабыми и беззащитными китятами. За китом следовало судно местной организации зеленых. Они не стали вмешиваться в естественный ход событий, но засняли всю это редкое явление на видео.

Смотрите, как самоотверженно защищает самка своего детеныша. Прикрывая его от нападения телом, она отбивается от косаток хвостом — хищники получили жесткий урок. Малыш спасен!