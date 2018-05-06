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Стая косаток напала на кита с детенышем и получила неожиданный отпор
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Стая косаток напала на кита с детенышем и получила неожиданный отпор 

Don't Panic 22 минуты назад
Фото: Don't Panic
В заливе Монтерей часто встречают горбатых китов, заходящих сюда вместе с детенышами. Так случилось и на этот раз. Но про стоянку китов судя по всему узнали косатки: на семью горбача решила напасть целая стая косаток.
Косатки редко нападают на китов, но иногда не прочь поживиться слабыми и беззащитными китятами. За китом следовало судно местной организации зеленых. Они не стали вмешиваться в естественный ход событий, но засняли всю это редкое явление на видео.
Смотрите, как самоотверженно защищает самка своего детеныша. Прикрывая его от нападения телом, она отбивается от косаток хвостом — хищники получили жесткий урок. Малыш спасен!
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