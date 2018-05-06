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Самая красивая толстушка России похудела на 33 кг и ушла из телешоу
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Самая красивая толстушка России похудела на 33 кг и ушла из телешоу 

Все новости Новосибирской области 20 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Четвертый сезон реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» стартовал 17 февраля на телеканале СТС. Семнадцать толстяков со всех уголков России боролись за три миллиона рублей и путевку в новую жизнь. Изначально суммарный вес всех участников телешоу составлял почти три тонны. Сбросить лишний вес «взвешенным людям» помогали ведущая Анфиса Чехова, рэпер Серега, актер и титулованный спортсмен Сергей Бадюк и Мисс Олимпия, чемпионка России, Европы и мира по фитнес-бикини Наталья Луговских.
Ирина Черемных пришла на проект с весом в 148 килограммов. Лишний вес девушка «заработала» всего за год: в период сессии ее бросил молодой человек, а отец ушел из семьи. Тогда Ирина провалила экзамены и бросила институт, а из-за стресса набрала 25 килограммов. Ирина часто участвует в конкурсах красоты как модель категории plus size и периодически их выигрывает. Правда, в последнее время все чаще слышит отказы — вес стал слишком большим.
«Было время, когда я весила 85 кило, — говорила Ирина в начале телешоу. — Я могла кокетливо приоткрыть какие-то части тела, выставлять фотографии в интернете, чтобы привлечь чье-то внимание. Сейчас мне не хочется раскрываться людям, пока я полностью не пойму, что я им нравлюсь. Мне неприятно свое тело, я его стесняюсь. А ведь каждой девушке хочется чувствовать себя красивой».
Тем не менее, в 2015 году в Санкт-Петербурге Ирина Черемных из Новосибирска выиграла конкурс красоты «Северная Аврора». Здесь выбирали самых красивых толстушек со всей России и Белоруссии. «В Санкт-Петербурге я оказалась из-за конкурса, ну и по работе, — рассказала VN.ru пышная красотка. — В родном Новосибирске я уже работала моделью категории plus size. Снималась для рекламы некоторых магазинов. Училась на экономическом факультете. В Новосибирске у меня родители и друзья».
«Спасибо каждому за добрые слова, за все ваши комментарии и сообщения. Для меня это было главное открытие, что комментарии могут быть такие положительные! Спасибо, что изменили моё мнение на этот счет», -написала Ирина Чермных на своей странице «ВКонтакте».
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