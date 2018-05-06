В дни ЧМ-2018 в фан-зоне Самары выступят «ДДТ», «Чайф», «Дискотека Авария» и Горан Брегович

Генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу» Екатерина Иртикеева рассказала championat.com, какие мероприятия будут проводиться в фан-зоне болельщиков в Самаре во время ЧМ-2018.

"На площадке мы планируем где-то 500 тыс. гостей. Кроме трансляций матчей, мы предполагаем здесь культурно-развлекательную программу с учетом различных вкусов, возрастов. Будут выступать звезды российской и западной эстрады. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров.

Будет организовано две площадки радиовещателей, на которых смогут располагаться операторы, фотографы, будет организован медиа-шатер для всех аккредитованных СМИ. Одновременно в фан-зоне могут располагаться около 20 тыс. человек.

На фестивале болельщика будут выступать такие группы, как «ДДТ», «Чайф», «Дискотека Авария» и ожидается гость из Боснии Горан Брегович.

"В Самаре будут активны наши коммерческие партнеры. Например, Coca-Cola выставит футбольное поле, которое останется в дар городу. Kia и Bud будут осуществлять свои активности. В Самаре будет установлен дисплей города-организатора. Приглашаем Забиваку в Самару. Плюс много всего другого, но пока хотим сохранить интригу", — рассказала Екатерина Иртикеева.

Предполагается, что на матче России с Уругваем будет больше всего российских болельщиков, поэтому в культурной программе этого дня будут выступления российских артистов. Если говорить о питании, то во все дни оно будет национальным.

На фан-зону организуют две входные группы. Это четыре входа. Все будет оборудовано по требованиям ФИФА. Организаторы обещают, что в плане безопасности все будет оборудовано на высшем уровне.

"Площадка будет открываться за определенное время до начала матча и закрываться через час после завершения матча. Люди будут считать болельщиков на входе. Как только отметка достигнет 20 тыс. болельщиков, будет сделано объявление, что мест нет. Кто не сможет попасть в фан-зону, сможет насладиться нашим городом на нашей набережной", — уточнила Екатерина Иртикеева.