Ещё
Выставка «Эволюция поведения животных»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Эволюция поведения животных» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Экспозиция рассказывает, как происходит становление поведения, каково его значение для выживания и как проходила его эволюция. Инстинкты, научение и элементарная рассудочная деятельность тесно взаимодействуют друг с другом, их роль в формировании поведения во многом зависит от уровня организации нервной системы.
Изучение поведения животных позволяет человеку разобраться в биологических корнях собственной психики и в понимании соотношения врожденного и приобретенного в поведении человека.
Расписание: вторник с 10:00 до 18:00 среда с 10:00 до 18:00 четверг с 10:00 до 21:00 пятница с 10:00 до 18:00 суббота с 10:00 до 18:00 воскресенье с 10:00 до 18:00
Ezhikezhik.ru: последние новости
Молодежный фестиваль в парке Победы Праздник Весны и Труда в «Царицыне» Праздник Весны и Труда в Парке Горького
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой114
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ17
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном1
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение