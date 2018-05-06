Выставка «Эволюция поведения животных»

Экспозиция рассказывает, как происходит становление поведения, каково его значение для выживания и как проходила его эволюция. Инстинкты, научение и элементарная рассудочная деятельность тесно взаимодействуют друг с другом, их роль в формировании поведения во многом зависит от уровня организации нервной системы.

Изучение поведения животных позволяет человеку разобраться в биологических корнях собственной психики и в понимании соотношения врожденного и приобретенного в поведении человека.

Расписание: вторник с 10:00 до 18:00 среда с 10:00 до 18:00 четверг с 10:00 до 21:00 пятница с 10:00 до 18:00 суббота с 10:00 до 18:00 воскресенье с 10:00 до 18:00