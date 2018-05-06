Гаттузо: «"Милан" очень хочет выиграть Кубок Италии и подходит к финалу в отличной форме»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего матча в финале Кубка Италии против «Ювентуса».

«Нам будет противостоять серьезный соперник, но мы все очень хотим выиграть этот трофей. Разумеется, «Ювентус» обходит нас по ряду показателей, но мы подходим к игре в отличной форме. Кто выйдет в стартовом составе на финал — Кутроне или Калинич? Об этом вы узнаете позже», — цитирует Гаттузо Mediaset Premium.

Финал Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» пройдет 9 мая в Риме на стадионе «Олимпико».