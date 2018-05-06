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Брэден Холтби: «Болельщики иногда думают, что все пропало, но мы так не думаем»
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Брэден Холтби: «Болельщики иногда думают, что все пропало, но мы так не думаем» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер «Вашингтона» Брэден Холтби после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (6:3, 3-2 в серии) поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, команда бьется в каждом моенте, чтобы болельщики не теряли надежду на успех.
— Сегодня была как раз та игра, когда нам была необходима поддержка болельщиков, — цитирует Холтби cbc.ca. — Вероятно, что они иногда думают, мол, это снова мы, все ясно… Однако мы так не думаем. Мы думаем о том, как продолжать идти вперед и оказывать давление. Мы стараемся фокусироваться на каждом моменте. Надеюсь, что третий период дал им веру, ведь эта группа болельщиков в свою очередь поверила в нас.
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