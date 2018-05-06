Антон Алиханов назвал сроки запуска Восточной эстакады

«До 12 мая будет открыто рабочее движение по Восточной эстакаде», —рассказал губернатор Калининградской области на заседании наблюдательного совета АНО «Оргкомитет Россия — 2018» с участием президента России Владимира Путина и главы FIFA Джанни Инфантино

Он так же заявил, что во время третьего тестового матча 12 мая планируется запуск автобусов-шаттлов по ещё одному маршруту. Он будет перевозить болельщиков с парковки на улице Суздальской до стадиона.