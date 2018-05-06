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Антон Алиханов назвал сроки запуска Восточной эстакады
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Антон Алиханов назвал сроки запуска Восточной эстакады 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
«До 12 мая будет открыто рабочее движение по Восточной эстакаде», —рассказал губернатор Калининградской области на заседании наблюдательного совета АНО «Оргкомитет Россия — 2018» с участием президента России Владимира Путина и главы FIFA Джанни Инфантино.
Он так же заявил, что во время третьего тестового матча 12 мая планируется запуск автобусов-шаттлов по ещё одному маршруту. Он будет перевозить болельщиков с парковки на улице Суздальской до стадиона.
«В рамках проведения третьего тестового матча мы сможем протестировать план управления перевозками в регионе» — подчеркнул Антон Алиханов.
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