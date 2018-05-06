Проверка на выносливость: в КБР скайраннеры покоряли склоны Эльбруса

В Кабардино-Балкарии сотни экстремалов со всего мира покоряли склоны Эльбруса. Дистанция — один километр в высоту. Пройти ее надо было на скорость, передает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова

До старта всего несколько минут. Спортсмены разминаются и настраиваются если не на победу, то хотя бы на то чтобы оказаться в тридцатке сильнейших.

Мария приехала со своим женихом. Он профессиональный скалолаз и скайраннер. А вот девушка побежит впервые. Как там сложится у Маши на скользкой скалистой тропе, Алексей не задумывается. О романтике на дистанции предлагает забыть.

«А тут каждый сам за себя. До старта, после старта — уже да. Тут уже ничего не сделаешь», — гоаорит скайраннер Алексей Курочкин.

На старте теплая весенняя погода. При желании можно даже загорать. Спортсмены бегут до конца налегке. Хотя чуть выше они попадут в условия настоящей зимы.

Свои три с половиной километра журналисты преодолевают по канатной дороге. Она еле поспевает за бегунами, которыми усыпаны склоны Эльбруса. Финиш на заснеженной станции «Мир».

«География — 22 страны, это рекорд фестиваля. У нас вся планета представлена, вся Россия, все ближнее зарубежье, страны СНГ. Мы их рады видеть», — говорит директор фестиваля экстремальных видов спорта Евгений Колчанов.

Первым финиширует Алексей Пагнуев, в прошлом году он был в десятке сильнейших. В этот раз готовился серьезно. Приехал на Эльбрус за две недели, чтобы пройти акклиматизацию на высоте.

«Было очень сложно. Честно говоря, жарковато для меня, я с Урала. Думал, даже отпаду на четвертое место», — говорит Пагнуев.

Шынгыс Байкашев из Алматы — призер прошлого года. На этот раз пришел седьмым. Он признался, что трасса оказалась сложнее, чем ожидал.

«Бежалось очень тяжело. Это связано с погодой — очень тяжелый, подкисший снег. Я рад тому, что прибежал в десятке», — говорит скайраннер.

Для начинающих главным было не сойти с дистанции. Мария ни на минуту не отставала от жениха-скалолаза. Молодые люди пусть и без рекордов, но успешно преодолели трудный путь.

Победители теперь примут участие в марафонском забеге на вершину Эльбруса высотой 5642 метра над уровнем моря.

В канун Дня Победы в Кабардино-Балкарии также пройдет забег на вершину Эльбруса. Спортсмены посвятят его героям Великой Отечественной войны.

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