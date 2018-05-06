Александр Филимонов завершает игровую карьеру

27 мая в подмосковном Долгопрудном состоится заключительная встреча первенства Профессиональной футбольной лиги в группе «Запад», в которой ФСК «Долгопрудный» сыграет с командой «Луки-Энергия» (Великие Луки). Эта игра станет финальным матчем в игровой карьере легендарного вратаря Александра Филимонова , шестикратного чемпиона России в составе московского «Спартака»

Матч пройдёт на стадионе «Салют», расположенном по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт Ракетостроителей, 4. Вход на стадион будет свободным, начало — в 16:00 мск.

В рамках события ФСК «Долгопрудный» планирует развлекательную программу, которая начнётся с открытием стадиона в 14:00 мск. Возле входа на трибуну «А» будут работать точка питания, которую организует новый партнёр клуба, один из лучших ресторанов Долгопрудного — Кухня & Бар «Теория», и точка продажи атрибутики, в которой в том числе можно будет приобрести и памятную программу к этому матчу с постером и интервью Александра Филимонова клубной пресс-службе и другими эксклюзивными материалами.

По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Александра Филимонова.