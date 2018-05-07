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Филимонов: не исключаю такого поворота, при котором я начну тренерскую карьеру
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Филимонов: не исключаю такого поворота, при котором я начну тренерскую карьеру 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов не исключает вероятности того, что продолжит карьеру в качестве тренера.
«Возможно ли, что в будущем я стану главным тренером? Если бы мне задали этот вопрос пару лет назад, я бы ответил: точно нет. Сейчас уже не исключаю такого поворота. Могу представить себя и детским тренером — у меня с ребятишками нормальный контакт.
Если что-то не сложится во взрослом футболе, без работы сидеть не хочу», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Денисом Целых.
Полное интервью с Александром Филимоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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