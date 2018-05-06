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Софи Роуз — самая горячая девушка апреля
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Софи Роуз — самая горячая девушка апреля 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой апреля стала Софи Роуз — одна из самых сексуальных болельщиц лондонского «Челси». Фанатка «аристократов» набрала 32% всех голосов.
Второе место в голосовании с результатом 30% заняла Манон Марсо — актриса и бывшая девушка форварда мадридского "Реала" Карима Бензема. «Бронза» в голосовании досталась Анне Кель — модели и бывшей любовнице известного в прошлом английского футболиста Эшли Коула, набравшей 23% голосов.
Итак, еще раз вспомним, кто же такая Софи Роуз.
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