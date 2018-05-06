Софи Роуз — самая горячая девушка апреля

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой апреля стала Софи Роуз — одна из самых сексуальных болельщиц лондонского «Челси». Фанатка «аристократов» набрала 32% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 30% заняла Манон Марсо — актриса и бывшая девушка форварда мадридского "Реала" Карима Бензема . «Бронза» в голосовании досталась Анне Кель — модели и бывшей любовнице известного в прошлом английского футболиста Эшли Коула, набравшей 23% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Софи Роуз.