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Боярский: «Зениту» не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду"
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Боярский: «Зениту» не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о ситуации в клубе.
"Рассчитываю на следующий сезон. На изменения в руководстве клуба. «Зениту» не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду. Шаг назад — два вперед.
Почему случился такой провал? С этим новым стадионом футбол превратился в казино, где играют на деньги, а не в мяч. Это закономерно для всех, творится бог знает что.
Не все в порядке в клубе. Манчини не оправдал высоких ожиданий. Россияне не слушаются его, аргентинцы сами по себе" — приводят слова Боярского российские СМИ.
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