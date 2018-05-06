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Фернандо Торрес может стать игроком «Чикаго Файр»
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Фернандо Торрес может стать игроком «Чикаго Файр» 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Испанский футболист мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес по окончании сезона может подписать контракт с американским клубом «Чикаго Файр», выступающим в MLS. Сообщается, что представители команды уже приезжали к нападающему для проведения подписания соглашения. Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As.
Ранее сам 34-летний форвард уже сообщал о том, что ближайшим летом он покинет расположение мадридского «Атлетико». Помимо «Чикаго» свой интерес к испанцу также проявляет еще один клуб из Америки — «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона.
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