Фернандо Торрес может стать игроком «Чикаго Файр»

Испанский футболист мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес по окончании сезона может подписать контракт с американским клубом «Чикаго Файр», выступающим в MLS. Сообщается, что представители команды уже приезжали к нападающему для проведения подписания соглашения. Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As.

Ранее сам 34-летний форвард уже сообщал о том, что ближайшим летом он покинет расположение мадридского «Атлетико». Помимо «Чикаго» свой интерес к испанцу также проявляет еще один клуб из Америки — «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона.