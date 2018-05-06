ФК «Оренбург» отвоевал свое возвращение в Премьер-лигу

5 мая ФК «Оренбург» на выезде обыграл курский «Авангард». Матч закончился со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме: Афонин отличился на 84 минуте; а Делькин, — на 86. Оренбуржцы закрепились на первом месте в турнирной таблице первенства ФНЛ с 83 очками.

6 мая после ничьей «Енисея» и «Шинника», понятно, что борьбу за автоматический выход в Премьер-лигу покидают красноярцы.

Впереди остается всего один тур. У ближайшего преследователя «Оренбурга» — клуба «Крылья Советов» в активе 82 очка.

«Самая главная задача выполнена, теперь надеемся занять первое место, осталось еще чуть-чуть, а дальше уже будем смотреть, как выступать в РФПЛ. Будем стараться не повторять ошибок прошлого сезона, когда мы вылетели из премьер-лиги и приложим все усилия, чтобы закрепиться и успешно выступать, представляя наш регион в РФПЛ», — заявил в интервью порталу Sportbox член попечительского совета ФК «Оренбург» Василий Столыпин

12 мая оренбуржцы сыграют с «Тамбовом».

Фотоотчет с последнего домашнего матча ФК «Оренбург».