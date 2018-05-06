ФК «Оренбург» всухую выиграл матч против курского «Авангарда»

Накануне прошёл выездной матч футбольный клуба «Оренбург» против курского «Авангарда». В предпоследнем туре первенства ФНЛ оренбургские футболисты забили два безответных гола.

В первом тайме матча оренбуржцы вели, но из четырех ударов ни один не стал голевым. Курские футболисты отражали атаки «Оренбурга» и отвечали резкими контратаками.

Во втором тайме оренбургские футболисты усилили давление. Еще три удара по воротам «Авангарда» и снова безуспешно. С 65 минуты оренбуржцы начали получать желтые карточки за фолы в атаке и обороне.

На 84 минуте первый гол в ворота курской команды забивает Вадим Афанин. Еще через две минуты второй мяч забивает Артем Делькин

Победа ФК «Оренбург» в Курске увеличила шансы прямого попадания в РФПЛ. Оренбургская команда попадёт в следующую лигу, если «Енисей» или «Крылья Советов» потеряют очки.