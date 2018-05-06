Стала известна программа мероприятий на матче «Крылья Советов» — «Кубань»

В 14:30 на трех входных зонах начнут свою работу ведущие, артисты и аниматоры. Всех любителей футбола будут развлекать группы «Фернандез бенд», «Беллини», Концертный духовой оркестр г. о. Самара, шоу барабанов Beat Maker, ходулисты, Волк Забивака и маскот ФК «Крылья Советов» Крыс Лютик. Свое шоу продемонстрирует коллектив силачей — «Русские Витязи».

На каждой входной группе будут доступны интерактивные площадки аквагримеров, художников-шаржистов, тематических фотозон, причесок «Стань ярче», гигантского кикера и мастер-классов игры на барабанах.