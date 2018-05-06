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Стала известна программа мероприятий на матче «Крылья Советов» — «Кубань»
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Стала известна программа мероприятий на матче «Крылья Советов» — «Кубань» 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
В 14:30 на трех входных зонах начнут свою работу ведущие, артисты и аниматоры. Всех любителей футбола будут развлекать группы «Фернандез бенд», «Беллини», Концертный духовой оркестр г. о. Самара, шоу барабанов Beat Maker, ходулисты, Волк Забивака и маскот ФК «Крылья Советов» Крыс Лютик. Свое шоу продемонстрирует коллектив силачей — «Русские Витязи».
На каждой входной группе будут доступны интерактивные площадки аквагримеров, художников-шаржистов, тематических фотозон, причесок «Стань ярче», гигантского кикера и мастер-классов игры на барабанах.
В 15:30 в чаше стадиона состоится выступление чемпиона мира по баяну, основателя дуэта «Баян Микс» Сергея Войтенко и Государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки». В 16:30 круг почета по «Самара Арене» совершат главные тренеры «Крыльев Советов» разных лет. По окончании матча, в 19:00 состоится концерт певицы Елки.
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