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Александр Филимонов принял решение завершить игровую карьеру
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Александр Филимонов принял решение завершить игровую карьеру 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов, шестикратный чемпион России в составе «Спартака», принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Долгопрудный», цвета которого защищает 44-летний вратарь.
«Долгопрудный» 27 мая проведет последний матч Первенства ПФЛ в сезоне-2017/18. Соперником станет ФК «Луки-Энергия». Эта игра станет последней для Филимонова в качестве футболиста. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Филимонова.
Александр Филимонов также становился обладателем Кубка России, победителем ПФЛ и ЛФЛ, двукратным чемпионом России по пляжному футболу, дважды обладателем Кубка и один раз Суперкубка России в пляжном футболе и чемпионом мира в составе сборной России по пляжному футболу.
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