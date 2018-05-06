Александр Филимонов принял решение завершить игровую карьеру

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов , шестикратный чемпион России в составе «Спартака» , принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Долгопрудный», цвета которого защищает 44-летний вратарь.

«Долгопрудный» 27 мая проведет последний матч Первенства ПФЛ в сезоне-2017/18. Соперником станет ФК «Луки-Энергия». Эта игра станет последней для Филимонова в качестве футболиста. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Филимонова.

Александр Филимонов также становился обладателем Кубка России, победителем ПФЛ и ЛФЛ, двукратным чемпионом России по пляжному футболу, дважды обладателем Кубка и один раз Суперкубка России в пляжном футболе и чемпионом мира в составе сборной России по пляжному футболу.