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Экс-вратарь «Спартака» Филимонов принял решение завершить карьеру
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Экс-вратарь «Спартака» Филимонов принял решение завершить карьеру 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной России Александр Филимонов принял решение о завершении спортивной карьеры. 44-летний футболист на данный момент выступает за подмосковный «Долгопрудный» и последний матч в своей карьере он проведет 27 мая в матче против «Луки-Энергия».
Как сообщает официальный сайт «Долгопрудного», после игры вратарь примет участие в автограф-сессии.
Напомним, что Филимонов является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка России, триумфатором Профессиональной футбольной лиги, а также двукратным чемпионом России по пляжному футболу, обладателем Кубка и Суперкубка России по пляжному футболу и чемпионом мира в составе сборной России.
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