Ещё
Клопп поделился ожиданиями от летнего трансферного окна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп поделился ожиданиями от летнего трансферного окна 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о предстоящем трансферном окне.
"Наби Кейта достаточно талантлив, чтобы значительно повлиять на команду сразу же, как прибудет. Он не выступит на Чемпионате Мира, так что проведет с нами полную предсезонную подготовку, это пойдет ему на пользу.
Возможно, мы еще подпишем пару футболистов летом, надо углубить состав. Приобрести игроков, которые на 200% лучше тех, что уже есть, задача тяжелая, но у нас возникли проблемы, когда ушел Коутиньо, затем получили повреждения Лаллана и Джан. Никогда нельзя исключать возможность травм.
Парни справились блестяще, и все же мы постараемся усилить состав" — приводит слова Клоппа FourFourTwo.
Напомним, что «Ливерпуль» приобрел Кейта у «РБ Лейпцига» еще прошлым летом, однако он присоединится к клубу только по окончанию сезона.
Soccer News: последние новости
Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков "Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Милинковича-Савича Кульминация эпохи Венгера в "Арсенале": лондонцы едут сражаться с "Атлетико"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой114
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ17
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном1
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение