Киммих: «За 2-3 дня не переварить вылет из ЛЧ, игроки „Баварии“ не машины» 

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Кельном» (3:1) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
«В первом тайме мы показали совершенно не то, что планировали. Но мы не машины. Было заметно, что во вторник у нас был тяжелый матч («Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в полуфинале ЛЧ. Прим. Sport24.ru). С психологической точки зрения тяжело справляться с вылетом из Лиги чемпионов. За 2-3 дня такое не переваришь. Во втором тайме мы играли лучше», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.
Напомним, что «Бавария» досрочно оформила чемпионство в чемпионате Германии.