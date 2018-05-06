Ещё
Киммих: «За 2-3 дня не переварить вылет из ЛЧ, игроки „Баварии“ не машины»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киммих: «За 2-3 дня не переварить вылет из ЛЧ, игроки „Баварии“ не машины» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Кельном» (3:1) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
«В первом тайме мы показали совершенно не то, что планировали. Но мы не машины. Было заметно, что во вторник у нас был тяжелый матч («Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в полуфинале ЛЧ. Прим. Sport24.ru). С психологической точки зрения тяжело справляться с вылетом из Лиги чемпионов. За 2-3 дня такое не переваришь. Во втором тайме мы играли лучше», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.
Напомним, что «Бавария» досрочно оформила чемпионство в чемпионате Германии.
SPORT24.ru: последние новости
Неймар приступил к тренировкам в «ПСЖ» Александр Филимонов принял решение завершить игровую карьеру Руни присоединился к словам Роналду и Бекхэма, пожелав Фергюсону скорейшего выздоровления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой114
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ17
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном1
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение