Почти 1000 бегунов приняли участие в легкоатлетическом фестивале «Королева спорта» в Самаре

Возраст участников: от нескольких месяцев до 80 лет. Сегодня, 6 мая, на набережной реки Волги в Самаре стартовал легкоатлетический фестиваль «Королева спорта». Несмотря на название участие в нем приняли не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, дети и даже целые семьи. Самому юному «бегуну» исполнилось всего несколько месяцев. Возраст наиболее зрелого участника приближается к отметке «80».

Фото: ТРК «Губерния»

Организаторы фестиваля подготовили разные дистанции: для детей и участников семейной эстафеты это 530 метров. Бегуны в костюмах супергероев пробежали 5 км. Также в программе значились эстафета 5х2,5 км, забег на 10 км и полумарафон длиной в 21,1 км. Информационный партнер мероприятия — телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ». Подробнее о том, как прошёл легкоатлетический фестиваль «Королева спорта» и кто забрал главный трофей соревнования, смотрите в наших новостных выпусках.

Фото: ТРК «Губерния»