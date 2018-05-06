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Почти 1000 бегунов приняли участие в легкоатлетическом фестивале «Королева спорта» в Самаре
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Почти 1000 бегунов приняли участие в легкоатлетическом фестивале «Королева спорта» в Самаре 

ТРК Губерния 34 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Возраст участников: от нескольких месяцев до 80 лет. Сегодня, 6 мая, на набережной реки Волги в Самаре стартовал легкоатлетический фестиваль «Королева спорта». Несмотря на название участие в нем приняли не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, дети и даже целые семьи. Самому юному «бегуну» исполнилось всего несколько месяцев. Возраст наиболее зрелого участника приближается к отметке «80».
Фото: ТРК «Губерния»
Организаторы фестиваля подготовили разные дистанции: для детей и участников семейной эстафеты это 530 метров. Бегуны в костюмах супергероев пробежали 5 км. Также в программе значились эстафета 5х2,5 км, забег на 10 км и полумарафон длиной в 21,1 км. Информационный партнер мероприятия — телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ». Подробнее о том, как прошёл легкоатлетический фестиваль «Королева спорта» и кто забрал главный трофей соревнования, смотрите в наших новостных выпусках.
Фото: ТРК «Губерния»
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