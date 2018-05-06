Чернобурые лисы поставили рекорд рождаемости под Тюменью

Рекорд рождаемости поставила пара чернобурых лисиц на страусиной ферме под Тюменью. У годовалых Фокса и Кори появились на свет 9 лисят. Это первый приплод и сразу такой большой.

Хозяйка фермы, Наталья Демченко, рассказала, что родились шесть мальчиков и три девочки. «Это рекорд: обычно лисы приносят потомство до пяти детенышей», — отметила она.

Лисят отправят в новое место проживания, когда им исполнится месяц. Заявки уже поступили от мини-зоопарков Челябинска, Кургана и контактных зоопарков Тюменской области.