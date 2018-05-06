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Алексей Черемисинов стал бронзовым призёром «Рапиры Санкт-Петербурга»
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Алексей Черемисинов стал бронзовым призёром «Рапиры Санкт-Петербурга» 

Российский стадион 34 минуты назад
Фото: Российский стадион
Олимпийский чемпион Алексей Черемисинов впервые в своей карьере поднялся на подиум петербургского этапа Кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга», завоевав бронзовую медаль.
В первом же раунде плей-офф завершили выступления сразу три олимпийских чемпиона: чемпион Рио-2016 и по совместительству победитель «Рапиры Санкт-Петербурга»-2017 итальянец Даниэле Гароццо, олимпионик-2008 немец Бенджамин Кляйбринк, уступивший будущему победителю соревнований французу Максима Поти (9:15), и Тимур Сафин, неожиданно проигравший 18-летнему Ивану Трошину (14:15).
В 1/16 финала Трошин уступил Тимуру Арсланову — 6:15. До 1/8 финала из россиян добрался ещё только Черемисинов, обыгравший поляка Анджея Жадковского — 15:10.
В следующий раунд Арсланов выйти не сумел, уступив корейцу Сон Ён Ки — 11:15. Черемисинов отомстил за товарища в четвертьфинале, обыграв корейца — 15:9.
В полуфинале Черемисинов уступил итальянцу Алессио Фокони (9:15), который стал серебряным призёром, проиграв в финале Поти (7:15).
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