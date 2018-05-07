Сотрудника онежской колонии уволили за WI-FI роутер и смарт-часы

Телефоны, WI-FI роутер и смарт-часы — дорогостоящие гаджеты сотрудник онежской ИК-16 решил передать осужденному за 50 тысяч рублей. Из-за этого «бизнес-проекта» младший сержант внутренней службы не только потерял работу. В отношении северянина возбуждено уголовное дело, теперь экс-младшему инспектору отдела безопасности грозит крупный штраф и реальное лишение свободы.

— Деньги сотрудник планировал получить через посредника. Младшего инспектора задержали сотрудники отдела собственной безопасности, — пояснила начальник пресс-службы регионального УФСИН Лариса Знатных.

Как уточнили в областном следкоме, с февраля по март этого года сотрудник передал осужденному несколько телефонов за вознаграждение. Подозреваемый уже написал заявление о явке с повинной.