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«Локомотив» — «Зенит». Жирков и Смольников избежали травм
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«Локомотив» — «Зенит». Жирков и Смольников избежали травм 

Советский спорт 15 минут назад
Фото: Советский спорт
Эдер-чудотворец! «Локомотив» обыграл «Зенит» и стал 3-кратным чемпионом России!
Игорь Смольников и Юрий Жирков не получили травм и будут работать в общей тренировочной группе после двух выходных, которые получила команда, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы петербургского клуба.
Напомним, Жирков на 69-й минуте был заменен на Дмитрия Плетнева, а Смольников на 81-й из-за повреждения голеностопа уступил место на поле Дмитрию Полозу.
Матч закончился победой «Локомотива» со счетом 1:0. Гол на 87-й минуте забил Эдер. Эта победа принесла железнодорожникам досрочное чемпионство.
«Зенит» идет на пятом месте в таблице РФПЛ с 50 очками. В последнем туре чемпионата команда Роберто Манчини встретится дома с хабаровским СКА. Игра состоится 13 мая и начнется в 14:00.
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