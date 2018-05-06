Эдер-чудотворец! «Локомотив» обыграл «Зенит» и стал 3-кратным чемпионом России!
— Игорь Смольников и Юрий Жирков не получили травм и будут работать в общей тренировочной группе после двух выходных, которые получила команда, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы петербургского клуба.
Напомним, Жирков на 69-й минуте был заменен на Дмитрия Плетнева, а Смольников на 81-й из-за повреждения голеностопа уступил место на поле Дмитрию Полозу.
Матч закончился победой «Локомотива» со счетом 1:0. Гол на 87-й минуте забил Эдер. Эта победа принесла железнодорожникам досрочное чемпионство.
«Зенит» идет на пятом месте в таблице РФПЛ с 50 очками. В последнем туре чемпионата команда Роберто Манчини встретится дома с хабаровским СКА. Игра состоится 13 мая и начнется в 14:00.