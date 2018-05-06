Смольников и Жирков избежали повреждений в игре с «Локомотивом» 

Игроки петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников и Юрий Жирков избежали травм в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).
Напомним, Жирков был заменён на 69-й минуте матча, после чего ему была оказана медицинская помощь. Смольников был отправлен на скамейку запасных позже, на 81-й минуте, так как не мог продолжать игру из-за повреждения голеностопа.
«Игорь Смольников и Юрий Жирков избежали повреждений. После двух дней выходных они начнут занятия в общей группе, как и все футболисты», — сообщили корреспонденту «Чемпионата»Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».