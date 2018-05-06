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«В конце ускорился»: юный екатеринбуржец установил рекорд на международном турнире по плаванию
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«В конце ускорился»: юный екатеринбуржец установил рекорд на международном турнире по плаванию 

e1.ru 15 минут назад
Фото: e1.ru
Накануне в Казани состоялся заключительный этап Международного турнира по плаванию Mad Wave Challenge 2018. Спортсмены соревновались в бассейне «Буревестник». На старт вышли более 950 пловцов от 10 до 16 лет, представляющие команды России, Республик Белоруссии и Казахстана. Одним из рекордсменов турнира на дистанции в 400 метров вольным стилем стал Егор Цебрук, воспитанник ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга. Уралец преодолел дистанцию за 4:21:49.
— Сильно начал плыть, держал ровный темп, а в конце ускорился. Это мой третий рекорд, последний установил два года назад, но предыдущие рекорды уже побили, — рассказал Игорь.
В декабре юные уральские пловчихи взяли медали на международном кубке в Санкт-Петербурге.
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