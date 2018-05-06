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В «Окской жемчужине» во время катания на велосипеде пострадали два человека
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В «Окской жемчужине» во время катания на велосипеде пострадали два человека 

АиФ Рязань 11 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанка Мария Гурщенкова на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о происшествии в комплексе «Окская жемчужина». Во время катания на велосипеде травмы получили ее муж и ребенок.
«2 мая мы с мужем и двумя детьми 5 и 6 лет приехали отдыхать в комплекс «Окская Жемчужина». В 17:30 мы взяли в прокат два велосипеда. Спустя десять минут я обнаружила мужа, лежащим на дорожке из брусчатки.
По словам женщины, аптечка отеля оказалась пуста. Не было ни перекиси водорода, ни ваты, ни пластыря, а медбрата ждали 25-30 минут.
«В результате вызвали скорую помощь, — продолжает Мария. — В ОКБ моему мужу подтвердили сотрясение мозга, а в больнице №11 определили перелом носа и множественные рванные раны лица. В ДОКБ моей дочке поставили множественные ушибы и раны лица и подозрение на сотрясение мозга».
Опять же по словам женщины, причиной такого падения с велосипеда на ровной местности с небольшой скоростью был неисправный велосипед. Якобы во время езды сломалось колесо.
RZN.AIF.RU направил запрос в «Окскую жемчужину», чтобы получить комментарий по данному происшествию.
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