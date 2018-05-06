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Зидан взял 19 футболистов на матч с «Барселоной»
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Зидан взял 19 футболистов на матч с «Барселоной» 

Советский спорт 14 минут назад
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан взял в Барселону 19 футболистов. Отметим, что защитник Рафаэль Варан оказался в списке, хотя ранее его участие было под вопросом из-за небольшого повреждения.
📝 ¡Esta es nuestra convocatoria para el encuentro frente a @FCBarcelona_es!#RMMovistar | #RMClasico pic.twitter.com/wDYj5P9eV9
— Real Madrid C. F. ⚽️ (@realmadrid) 6 мая 2018 г.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 6 мая в 21:45 мск.
«Барселона» досрочно гарантировала себе чемпионство в Испании. «Реал» продолжается бороться за второе место.
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