«Эстафета Победы» пробежала по Хабаровску

В Хабаровске сегодня, в канун 9 мая, прошёл традиционный пробег «Эстафета Победы» по улицам города. Здесь не ставятся рекорды, не выявляются призеры. Задача пробега совсем другая — отдать дань памяти павшим на полях сражений. Среди его участников был корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня». Этой акции уже много лет. Первоначально участие в «Эстафете Победы» принимали только каратисты, но со временем к акции памяти присоединились и другие общественные организации, культивирующие боевые искусства и восточные единоборства. Сейчас в забеге участвуют любители айкидо, тхэквондо, кикбоксинга, кудо… Одна большая спортивная семья!

Старт эстафеты на этот раз был дан на стадионе имени Ленина, в районе универсального краевого спорткомплекса. А затем все дружно побежали на площадь Славы. Вперед сразу вырвались опытные спортсмены с флагами, за ними — все остальные. Получилось красиво и главное — массово.

Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», к месту вспомнив фразу из культового кинофильма «Джентльмены удачи» — «все побежали — и я побежал», тоже решил принять участие в этой акции. Вовремя пришла на ум строчки из песни Высоцкого: «Я рванул на десять тыщ как на пятьсот, — и спекся…». Чтобы этого не случилось, поначалу попытался затеряться в толпе. Смотрю, дыхалка вроде не подводит, тогда прибавил в скорости и оказался в группе лидеров. Надо отдать должное и совсем юным участникам, у которых с волей к победе тоже было все в порядке. К тому же их поддерживали старшие товарищи. В итоге с дистанции никто не сошел. На площади Славы участников пробега уже ждали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, руководители города и края, спортивная общественность. Торжественная часть началась с минуты молчания и возложения цветов у Вечного огня. Дождь не помешал участникам выполнить ритуал и вспомнить о тех, кто воевал за свободу России.

— Важно, чтобы дети понимали, что такое война, — сказал президент Восточно-Российского межрегиональной организации киокушинкай каратэ-до Валерий Пукас. — Кто в ней победил и что она для нас значит. У того, кто не знает и не помнит историю, нет будущего. Если мы не будем помнить того, что сделали наши предки, у нас не будет боевого духа. Без него мы не сможем одержать победу, если снова произойдет что-то подобное.