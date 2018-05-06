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«Убитая дорога» в селе Пустынь Пензенской области стала известна на всю Россию
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«Убитая дорога» в селе Пустынь Пензенской области стала известна на всю Россию 

PNZdrive 10 минут назад
Фото: PNZdrive
В конце марта общероссийский народный фронт запустил конкурс видеороликов «Дорогам — зеленый цвет». С 2 по 29 апреля каждый желающий мог рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте, разместив тематический ролик на одном из популярных видеохостингов. Участниками видеоконкурса ОНФ стали жители села Пустынь Каменского района Пензенской области, вставшие перед серьезной проблемой: из-за отсутствия дороги их село медленно умирает.
«Дорога, которой никогда не было» — так озаглавил ролик его автор. Вместо цивилизованной сельской дороги — глубокие колеи, заполненные грязью и водой. Жалобы местных жителей в районную администрацию исправлению ситуации не помогли: денег на дорогу не оказалось, а само село назвали неперспективным.
«Люди работают, платят налоги, но возможности нормально пройти и проехать по своему селу не имеют. Без дороги село с двухсотлетней историей медленно умирает», — рассказывает женский голос за кадром.
Имена победителей конкурса назовут 14 мая. Для авторов лучших роликов организаторы подготовили ценные призы — видеокамеру, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью фотографий. Однако главное — возможность привлечь внимание чиновников к «проблемной» дороге.
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